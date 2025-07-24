В программе — авторские песни и знакомые многим композиции.

Ася Солнце — молодая поэтесса и инди-рок исполнительница из Зеленограда. Она известна живыми выступлениями на городских площадках, а недавно выпустила сольный альбом «Как я пропел это лето». «Моя музыка излучает свет», — так Ася формулирует свое творческое кредо.