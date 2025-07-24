В программе — авторские песни и знакомые многим композиции.
Ася Солнце — молодая поэтесса и инди-рок исполнительница из Зеленограда. Она известна живыми выступлениями на городских площадках, а недавно выпустила сольный альбом «Как я пропел это лето». «Моя музыка излучает свет», — так Ася формулирует свое творческое кредо.
Концерт пройдет на летней веранде КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) и продлится около часа. Организаторы приглашают всех желающих провести летний вечер в уютной атмосфере живой гитарной музыки и душевного общения.
Начало — в 19:00. Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 12+
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