В пятницу в баре «Синий гном» состоятся соревнования по армрестлингу среди любителей. Турнир пройдет по традиционным правилам под контролем профессиональных судей. Победитель получит главный приз — литр пива.

Организаторы подчеркивают, что армрестлинг — это не просто силовое состязание, а элемент барной культуры, который со временем перерос в отдельную спортивную дисциплину. По их словам, турнир станет возможностью испытать себя в честной борьбе и провести вечер в дружеской атмосфере.

Место проведения: бар «Синий гном» (Георгиевский проспект, 33, корпус 5). Начало — в 20:00. Участие в турнире открыто для всех желающих, заявки на участие принимаются на месте.