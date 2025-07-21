Разговорный клуб — формат, в котором участники могут улучшить свои разговорные навыки, преодолеть языковой барьер и расширить словарный запас. Участники в живом диалоге тренируют устную речь на английском языке в комфортной и дружественной атмосфере. Клуб ведут педагоги образовательного центра «Альбион».

Клуб рассчитан на участников старше 16 лет со средним уровнем английского — Intermediate и выше. Ближайшая встреча состоится 24 июля в 18:30 и продлится полтора часа. Занятие пройдет в коворкинг-зоне 2-го этажа КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом?1).

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по телефону: +7-499-762-42-10.