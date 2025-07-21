Спектакль по знаменитой повести Михаила Булгакова поставил Антон Фёдоров — один из самых ярких современных режиссёров. Он возвращается к булгаковскому тексту, как к неизведанной территории, где за привычными формулировками скрываются неразгаданные смыслы.

Приём «театр в театре» позволяет Фёдорову вступить в диалог с другими интерпретациями повести — в том числе с легендарной постановкой Генриетты Яновской 1987 года на той же сцене МТЮЗа. Но его версия — о другом. Здесь ирония и импровизация соседствуют с карнавалом, языковым хаосом, грубым фарсом и неожиданной нежностью. Всё зыбко, пока хирургическое вмешательство не делает мир безвозвратно серьёзным.

Режиссёр превращает классику в живую, современную ткань — создаёт вселенную, где герои всегда проигрывают, но делают это с человечностью и юмором. Это будет страшно, смешно и очень точно.

Показ спектакля состоится 29 июля в 19:00 в кинотеатре ТЦ «Иридиум» (Крюковская площадь, 1). Билеты уже в продаже на сайте проекта «Театр в кино» zelenograd.theatrehd.com, стоимость — 550 рублей. Не пропустите — «Собачье сердце» на большом экране в Зеленограде только один вечер.

В августа в проекте «Театр в кино» в Зеленограде покажут: