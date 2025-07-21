В новом концерте Виктория шутит о браке, карьере, родительстве и внутренней свободе. Ее фирменные черты — яркие отыгрыши, искренность и тонкая самоирония.

Складчикова дебютировала в проекте «Comedy Баттл» в 2013-м. Затем участвовала в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ, стала резиденткой шоу «Stand Up» на ТНТ, выступала в «Женском стендапе», «Прожарке на ТНТ» и проекте «22 комика».

Большой сольный концерт Виктории Складчиковой пройдет 12 декабря в Культурном центре «Зеленоград» (18+). Билеты уже в продаже на сайте КЦ — от 1700 до 5000 рублей.