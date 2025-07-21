В воскресенье состоятся ежегодные соревнования по плаванию на открытой воде «Сенежская миля», приуроченные ко Дню ВМФ.

Планируются три дистанции:

200 метров — для детей в возрасте от 10 до 13 лет;

1300 метров — для участников от 14 лет и старше;

Эстафета 4x200 метров — для команд взрослых старше 18 лет.

В составе каждой команды должны быть двое мужчин и две женщины.

Заплыв пройдет с 9:00 до 11:30. Участие бесплатное и открыто для всех желающих при условии прохождения предварительной регистрации. Также участникам необходимо будет получить справку о допуске к соревнованием — она берется в больнице. Подать заявку можно онлайн по ссылке. Дополнительная информация о соревновании доступна в телеграм-канале. Подробности по телефону: 8-915-021-09-07.

Место проведения — городской пляж Солнечногорска. Добраться можно автобусом 312 или 437 от Крюково, электричкой от Крюково до «Подсолнечной» или на машине по Ленинградскому шоссе. Рядом с пляжем есть парковка.