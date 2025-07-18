Шоу для всей семьи пройдет в это воскресенье в рамках городского проекта «Лето в Москве». В программе — эффектные трюки, акробатические номера и фокусы.

«Это событие подарит вам возможность окунуться в атмосферу настоящего циркового шоу и получить массу ярких впечатлений», — обещают организаторы.

Начало — в 18:00, вход — свободный.