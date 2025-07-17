Постановка театра «Мир лиц» расскажет о дружбе и поиске себя в условиях большого города. Представление пройдет в рамках городского фестиваля «Лето в Москве».

В спектакле используется элементы пластического театра яркие визуальные образы. Зрителей ждут атмосферное выступление с оригинальными костюмами и живой музыкой.

Представление пройдет под открытым небом и будет доступно всем желающим — спектакль ориентирован на широкую аудиторию. Вход свободный, начало — в 18:00.