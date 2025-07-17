Участникам предлагается практика живого общения на английском языке в формате дебатов, обсуждений, игр и языковых тренингов.

Клуб рассчитан на участников старше 16 лет со средним уровнем английского — Intermediate и выше. Встречи проходят в непринужденной атмосфере: участники преодолевают языковой барьер, совершенствуют произношение, делятся опытом и заводят новые знакомства. Клуб ведет библиотекарь Алена Владимирова, свободно владеющая английским и имеющая опыт международного общения.

«Мы выбираем тему на встрече и обсуждаем ее. Например, в прошлую субботу мы говорили о честности. Последняя встреча месяца посвящена настольным и коммуникативным играм — мы играем в «Дженгу» с заданиями и «Ice-breaker», — рассказала Алена Владимирова.

Занятия проходят по субботам в библиотеке №254 (корпус 232). Ближайшее состоится 19 июля, затем встречи ненадолго прервутся и продолжаться уже в августе — 17 и 23 августа.

Начало — в 17:00. Участие бесплатное, регистрация не требуется. Контактный телефон: +7-499-734-26-47.