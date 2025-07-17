В программе — десятки популярных настольных игр. Среди них — детективные («Нуар» и «Паранормальный детектив»), интеллектуальные («Соображарий»), развивающие координацию («Дженга» и «Вышибайка») и множество других.
Встреча пройдет в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).Организаторы приглашают взрослых и детей и обещают вечер в неформальной и дружелюбной обстановке. Возрастное ограничение — 12+.
Начало мероприятия — в 19:00. Вход — свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.
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