Выступление состоится 17 июля в рамках проекта «Музыкальные четверги» в Парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером). В программе — авторские композиции и популярные песни.
Алексей Зимин — гитарист, композитор и преподаватель с более чем 20-летним стажем, создатель рок-группы «7 тактов».
Концерт под открытым небом продлится около часа. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в приятной обстановке, насладиться живым исполнением и поддержать местного музыканта.
Начало — в 18:30. Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 6+.
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