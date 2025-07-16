Выступление состоится 17 июля в рамках проекта «Музыкальные четверги» в Парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером). В программе — авторские композиции и популярные песни.

Алексей Зимин — гитарист, композитор и преподаватель с более чем 20-летним стажем, создатель рок-группы «7 тактов».

Концерт под открытым небом продлится около часа. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в приятной обстановке, насладиться живым исполнением и поддержать местного музыканта.

Начало — в 18:30. Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 6+.