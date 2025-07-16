В эту пятницу в клубе «Кинематограф» выступят две группы из Зеленограда.
- Главные герои вечера — группа «Твой Север», исполняющая рок с олдскульным звучанием и выразительным женским вокалом.
- Их поддержат панк-рокеры из коллектива «Иди учи уроки», играющие мелодичный панк?рок с элементами хардкора.
Также организаторы обещают выступление секретного гостя, имя которого пока держится в тайне.
Мероприятие пройдёт на площадке клуба «Кинематограф» (корпус 159). Начало в 19:00, вход — свободный.
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