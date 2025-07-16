Фестиваль «Краски лета» пройдет у открытой сцены на Школьном озере (рядом с корпусом 1013). В рамках праздника запланирована анимационная программа для детей, танцевальный флешмоб и игры с красками Холи.

Организаторы — ГБУ «Талисман» — советуют приходить в одежде, которую не жалко испачкать. Краска Холи — традиционный элемент индийских праздников. Её делают из муки и безопасных пищевых красителей — ее весело разбрасывать, она легко отстирывается с одежды и не наносит вред окружающей среде.

Обычно на таких мероприятиях сухую краску продают организаторы. Мы попытались уточнить этот вопрос и выяснили, что краску не нужно будет покупать — «все необходимое для мероприятия будет предоставлено участникам». Хватит ли краски на всех желающих, неизвестно, но при желании можно запастись собственной — на маркетплейсах она продается по 100 рублей за пакет.

Участие бесплатное, регистрация не требуется. Мероприятие начнется в 11:00 и продлится около часа.

На фото — аналогичное мероприятие, которое ГБУ «Талисман» проводил в 2023 году.