Праздничная интерактивная программа в 15-м микрорайоне начнется в среду в 17:00 — со стороны Панфиловского проспекта, возле корпуса 1565.
Планируются театрализованные выступления с участием Нептуна и пиратов, интерактивные игры, конкурсы и розыгрыши. Кульминацией праздника станет массовая водная битва — участникам рекомендуется принести водяные пистолеты и запастись сухой одеждой.
Мероприятие проводится ежегодно и традиционно собирает множество участников. Организаторы — спортивно-досуговый центр «Талисман» — обещают веселье для всей семьи и призывают гостей приходить с друзьями и близкими, чтобы «освежиться и зарядиться позитивом».
Завтра днем возможен небольшой дождь — в случае неблагоприятной погоды программу могут скорректировать.
Вход — свободный. Подробности по телефону +7-499-735-98-90