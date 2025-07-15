Праздничная интерактивная программа в 15-м микрорайоне начнется в среду в 17:00 — со стороны Панфиловского проспекта, возле корпуса 1565.

Планируются театрализованные выступления с участием Нептуна и пиратов, интерактивные игры, конкурсы и розыгрыши. Кульминацией праздника станет массовая водная битва — участникам рекомендуется принести водяные пистолеты и запастись сухой одеждой.