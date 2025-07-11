Раньше такие игры проходили в библиотеках Зеленограда, а с наступлением лета переместились в «Озеропарк».

Организаторы отмечают, что проект носит не только развлекательный, но и воспитательный характер: «Мафия — это не просто командная игра. Встречаясь на протяжении многих сезонов в библиотеках, участники научились самому главному для подростков — умению слышать и слушать друг друга».

Встречи проходят по пятницам — следующие будут 11, 18 и 25 июля. Участие бесплатное и не требует предварительной регистрации. Время проведения — с 17:00 до 18:00 в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (рядом с корпусом 1002). Подробности по телефону +7-499-717-08-44.