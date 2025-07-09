Raskraska: местная группа, играющая альтернативный рок. Музыканты активно выступают в Москве и за её пределами, параллельно выпуская синглы и видеоклипы на русском и английском языках.

On Air Project: поп-рок коллектив из Зеленограда, в звучании которого присутствуют элементы хип-хопа, джаза и других жанров. В репертуаре группы — авторские композиции и кавер-версии популярных отечественных и зарубежных песен.

11 июля концерт начнется в 21:00. Вход за донат — зрители могут внести любую сумму в поддержку локальной сцены.

«Это Бар» находится в корпусе 1824 (со стороны Новокрюковской улицы). Возрастное ограничение 18+. Номер для справок +7-977-320?20?02