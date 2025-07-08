10 июля в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером) под руководством руководителя проекта — Юрия Персианова — юные музыканты представят современные композиции, джазовые стандарты, поп-музыку и известные мелодии из кинофильмов.

Концерт в рамках проекта «Музыкальные четверги» продлится один час — с 18:30 до 19:30. Вход — свободный.