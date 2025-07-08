В четверг, 10 июля состоится интересная лекция «Путешествие муравьишки» для детей, которые любят исследовать природу.

Организаторы обещают рассказать о суперспособностях муравьев, которые делают их настоящими супергероями в своем мире.

Начало — в 15:00, вход — свободный, предварительная запись не требуется.

Мероприятие проходит в вольерном комплекс «Дом лани» по адресу Никольский проезд (за домом 2). Подробности по телефону +7-499-735-64-83