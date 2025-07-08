Стиль «Рабора» сочетает народные обрядовые песни, древние инструменты и атмосферная электроника. В их музыке звучат гусли, домра, колесная лира, волынка и другие традиционные инструменты. Одна из особенностей группы — отсутствие ведущего вокалиста: музыканты исполняют партии хором.

Праздник продлится с 18:00 до 21:00. Место проведения: Солнечногорск, набережная «Выстрел» (56.192766, 37.000223). Добраться: автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до «Подсолнечной» или на машине по Ленинградскому шоссе.