Также в программе заявлены: — No trust — стрит-панк-группа из Клина, участвующая в концерте в обновленном составе;

Barkingheads — молодая панк-кор команда из Зеленограда, уже известная местной аудитории по выступлениям на городских площадках.

26 июля концерт начнётся в 20:00. В день мероприятия билет будет стоить 400 рублей, по предварительной покупке цена билета будет ниже — 300 рублей. Организаторы заявили, что первые 15 гостей получат приветственный напиток.

«Это Бар» находится в корпусе 1824 (со стороны Новокрюковской улицы). Возрастное ограничение — 18+. Номер для справок +7?-977-320?20?02.