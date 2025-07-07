На концерте в «Это баре» выступят группы, представляющие разные направления панк-сцены.
Хедлайнером станет The radiator — одна из старейших действующих групп московской сцены Oi и хардкор-панка. Участники коллектива известны интенсивными живыми выступлениями и многолетним присутствием на андеграундной сцене.
- Также в программе заявлены: — No trust — стрит-панк-группа из Клина, участвующая в концерте в обновленном составе;
- Barkingheads — молодая панк-кор команда из Зеленограда, уже известная местной аудитории по выступлениям на городских площадках.
26 июля концерт начнётся в 20:00. В день мероприятия билет будет стоить 400 рублей, по предварительной покупке цена билета будет ниже — 300 рублей. Организаторы заявили, что первые 15 гостей получат приветственный напиток.
«Это Бар» находится в корпусе 1824 (со стороны Новокрюковской улицы). Возрастное ограничение — 18+. Номер для справок +7?-977-320?20?02.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Ребенок пропал после выхода из «Зеленопарка» — его искали даже в лесу. Оказалось, он сел не в тот автобус Новости
Летние дни преображения в «Квезаль» — Только 7, 11 и 12 июля «Квезаль» предоставляет счастливую возможность стать еще прекраснее! Реклама
От укладки бордюров вдоль пешеходных дорожек отказались — строители внезапно обнаружили, что этому мешают корни деревьев Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости
На пожаре в строящемся ЖК в Андреевке горел строительный мусор — его потушили за десять минут. Официальный комментарий застройщика Новости
Горожане задыхаются от строительной пыли — в их дворах капитально ремонтируют здания школ. Принимаемые меры не помогают Новости
Синяя пунктирная разметка появилась на зеленоградских улицах — она означает зону платной парковки Новости