7 июля на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) пройдет праздничная программа «Ромашкин день».

В программе — творческие мастер-классы: квиллинг «Ромашка» от Оксаны Самоновой и аппликация «Семейный букет» от Марии Ермаковой. На празднике выступит вокальная студия «Бельканто», женский камерный хор «Глория» и театральная студия «Контакт».

Начало — в 18:00, вход — свободный.

9 июля студия «Бельканто» вновь выступит на летней веранде с концертом «Храните друг друга во все времена».

В программе — песни о любви, верности и семье из кинофильмов и популярной эстрады: «Погода в доме», «Любовь настала», «Свет моих глаз», «О любви немало песен сложено», «Гимн семье» и другие.

Начало — в 19:00, вход — свободный. Возрастное ограничение — 12+