Участвовать могут все любители активного отдыха (18+), бесплатно.
Начало в 12:00, спортплощадка Школьного озера (северный берег, у леса)
«Присоединяйтесь к соревнованию или приходите поддержать спортсменов!» — приглашают организаторы.
По всем вопросам: +7-926-750-6550 (инструктор по спорту ГБУ «Талисман» Александр Киселев).
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