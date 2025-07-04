В программе — авторский поп-рок с элементами хип-хопа, джаза и других жанров. Организаторы обещают теплую атмосферу и музыку, под которую хочется двигаться, мечтать и влюбляться.

On Air Project создан в 2021 году. В репертуаре зеленоградцев — как собственные композиции, так и каверы на отечественные и мировые хиты.

Возрастное ограничение 6+. Начало — в 18:00, вход — свободный.