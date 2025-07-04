Главная тема фестиваля — пять морей, с которыми Москва связана системой каналов. Территорию разделят на пять тематических зон, каждая из которых символизирует моря

Каспийское море: детская зона с мастер-классами, играми, аквагримом и подарками.

Белое море: павильон с интерактивными стендами и симуляторами.

Балтийское море: творческая площадка с мастер-классами для взрослых.

Азовское море: летний кинотеатр и лекторий о речном транспорте и морях.

Чёрное море: масштабные проекционные и театрализованные шоу на фасаде вокзала и в акватории канала имени Москвы.

Вход — свободный, регистрация не требуется. Время работы: с 15 часов до полуночи.

Адрес Северного речного вокзала: Ленинградское шоссе, 51. Пешком от метро «Речной вокзал» около 10 минут. До этого метро можно доехать на 400-м автобусе или доехать на e41 до «Ховрино», а оттуда две остановки на метро. На территории речного вокзала есть платная парковка по 300-500 рублей в час.