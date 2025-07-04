Все парковое пространство, а также набережная и фасад здания вокзала станут единой световой инсталляцией. В программе двухдневного фестиваля — световые шоу, творческие активности, бесплатные мастер-классы и атмосфера водного путешествия.
Главная тема фестиваля — пять морей, с которыми Москва связана системой каналов. Территорию разделят на пять тематических зон, каждая из которых символизирует моря
- Каспийское море: детская зона с мастер-классами, играми, аквагримом и подарками.
- Белое море: павильон с интерактивными стендами и симуляторами.
- Балтийское море: творческая площадка с мастер-классами для взрослых.
- Азовское море: летний кинотеатр и лекторий о речном транспорте и морях.
- Чёрное море: масштабные проекционные и театрализованные шоу на фасаде вокзала и в акватории канала имени Москвы.
Вход — свободный, регистрация не требуется. Время работы: с 15 часов до полуночи.
Адрес Северного речного вокзала: Ленинградское шоссе, 51. Пешком от метро «Речной вокзал» около 10 минут. До этого метро можно доехать на 400-м автобусе или доехать на e41 до «Ховрино», а оттуда две остановки на метро. На территории речного вокзала есть платная парковка по 300-500 рублей в час.