Встреча с четырьмя зеленоградскими писателями — в воскресенье в «Озеропарке» 6 июля 12:00

6 июля в 12:00 в парке между Школьным озером и корпусом 1002 состоится литературная встреча с авторами проекта «Прочитано». В рамках программы «Летние читальни» свои рассказы прочтут четыре зеленоградских писателя: Николай Аксёнов, Ирина Алымова, Елена Гостева и Елена Фили. Вход свободный.

Встреча будет интересна всем, кто любит хорошие истории и живое общение. Поклонники современной литературы откроют для себя новых авторов, а жители Зеленограда — познакомятся с талантливыми земляками. Формат подойдёт и для семейного досуга: рассказы о семье прозвучат близко и взрослым, и детям. Молодым авторам будет полезно услышать творческие пути писателей и задать вопросы. А тем, кто просто хочет провести воскресенье не по шаблону — встреча подарит тёплую атмосферу, интересные тексты и сувениры от проекта «Прочитано». На встрече в «Озеропарке» авторы поделятся своими историями — и литературными, и личными. Темой чтений станет семья — с разными сюжетами, настроениями и интонациями:

Ирина Алымова: поэтесса и писательница, победитель Международной Корнейчуковской премии. В её биографии — выступления с кельтской флейтой, песни с джаз-бэндом в Америке и даже работа Дедом Морозом в детсаду.

Николай Аксёнов: автор мистических и антиутопических рассказов, поклонник автостопа, летнего неба и миниатюр Necromunda. Он живёт в Зеленограде и помогает в местном собачьем приюте.

Елена Гостева: студентка-филолог РУДН, автор миниатюр, активный участник литературных конкурсов и творческий блогер.

Елена Фили: автор фэнтези, фантастики, детективов и современной прозы.

Проект «Прочитано» делает чтение частью повседневной жизни. Его редакция находит русскоязычных авторов, публикует короткие тексты и убеждает: читать — это быстро, увлекательно и совсем не скучно.

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