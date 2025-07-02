С 3 июля по 15 августа в Центре московского долголетия «Силино» (корпус 1106) пройдет творческий курс «Академический рисунок и живопись».
Занятия будут проходить по четвергам в 14:00 в «Озеропарке» (между корпусом 1002 и Школьным озером) под руководством художницы Анны Пухальской.
Это новый вид активности для ЦМД: участники курса освоят основы работы с формой, цветом и композицией, а также разовьют художественное мышление и эстетический вкус.
Подробности и запись по телефону 8-936-281-76-14, +7-495-870-44-44
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