С 3 июля по 15 августа в Центре московского долголетия «Силино» (корпус 1106) пройдет творческий курс «Академический рисунок и живопись».

Занятия будут проходить по четвергам в 14:00 в «Озеропарке» (между корпусом 1002 и Школьным озером) под руководством художницы Анны Пухальской.

Это новый вид активности для ЦМД: участники курса освоят основы работы с формой, цветом и композицией, а также разовьют художественное мышление и эстетический вкус.

Подробности и запись по телефону 8-936-281-76-14, +7-495-870-44-44