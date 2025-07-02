Краска Холи — традиционный элемент индийских праздников. Её делают из муки и безопасных пищевых красителей — ее весело разбрасывать, она легко отстирывается с одежды и не наносит вред окружающей среде.

Начало — в 19:00, вход — свободный. Пакет краски стоит 250 рублей, при покупке четырёх пакетов пятый предоставляется бесплатно (оплата только наличными — картой или переводом нельзя). Использование своей краски на фестивале запрещено.

Добраться до ДК «Выстрел» (улица Драгунского, 1): автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до «Подсолнечной» или на машине по Ленинградскому шоссе.