«Веселый коридор» приглашает всех желающих расписать стены в зеленоградском роддоме 21.06.2025 ZELENOGRAD.RU

22 и 28 июня волонтерское движение «Веселый коридор» распишет стены зеленоградского перинатального центра (улица Александровка, дом 8 — напротив 14-го микрорайона).

Под руководством координатора, добровольцы продолжат работать над проектом «Семейный альбом»: сделают рамки для картинок на Южной стене и нарисуют ветви с весенними цветами на Северной стене.

В мероприятии могут принять участие все желающие. Можно не быть профессиональным художником — достаточно быть совершеннолетним и хотеть учиться. Для регистрации нужно написать координатору @Enot_Olya и указать выбранную дату.

Работа арт-проекта «Весёлый коридор» в Зеленограде началась больше года назад — первую роспись делали сами медики. Затем над стенами перинатального центра многочисленные волонтёры, в том числе корпоративные — из компаний «Улыбка радуги», «СберСтрахование» и Rostic`s.

Участники проекта «Весёлый коридор» расписывают стены в детских и социальных медучреждениях по всей Москве. В Зеленограде они уже работали в хосписе (раскрашивали окошки на Новый год). Для участия необязательно быть профессиональным художником. Важно иметь навык рисования, обучаемость и умение копировать. Вы можете присоединиться — подробности в тг-канале funkoridor.

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