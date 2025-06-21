В мероприятии могут принять участие все желающие. Можно не быть профессиональным художником — достаточно быть совершеннолетним и хотеть учиться. Для регистрации нужно написать координатору @Enot_Olya и указать выбранную дату.

Работа арт-проекта «Весёлый коридор» в Зеленограде началась больше года назад — первую роспись делали сами медики. Затем над стенами перинатального центра многочисленные волонтёры, в том числе корпоративные — из компаний «Улыбка радуги», «СберСтрахование» и Rostic`s.

Участники проекта «Весёлый коридор» расписывают стены в детских и социальных медучреждениях по всей Москве. В Зеленограде они уже работали в хосписе (раскрашивали окошки на Новый год). Для участия необязательно быть профессиональным художником. Важно иметь навык рисования, обучаемость и умение копировать. Вы можете присоединиться — подробности в тг-канале funkoridor.