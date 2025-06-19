Театральный фестиваль под открытым небом на Речном вокзале в субботу 21 июня 21 июня 13:00

В программе — цирковые выступления, театральные постановки, мастер-классы и фотозоны.

Главная сцена будет открыта с 13:00 до 21:00. За это время выступят артисты театра «Современник» (спектакль «АРТ»), «Ленкома Марка Захарова» (спектакль «Вперед в Историю») и «Школы Драматического Искусства» (спектакль «Чехов 3Д»). Помимо этого «Электротеатр Станиславский» сыграет премьеру постановки, приготовленной специально для фестиваля.

Параллельно с 13:30 до 17:00 на малой сцене пройдет детская программа. Юные гости фестиваля смогут научиться анимации и поучаствовать в мастер-классе по созданию театральных кукол. Также для них готовится выступление «Московского театра кукол» «Знаменитый Мойдодыр» и мастер-класс от театра теней.

С 17:00 до 20:00 на малой сцене представят авторские программы: чтения пьесы с поэтом и драматургом Никой Симоновой, иммерсивное шоу «Протокол» и мастер-класс от хореографа-постановщика Государственного Малого Театра.

В течение дня на фестивале можно будет нанести аквагрим, поучаствовать в импровизации «Театральное дефиле», сфотографироваться в фотозонах — а в театральном буфете организуют раздачу шоколада, пирожных и горячих напитков. Вход на фестиваль свободный, регистрация не требуется. Подробнее на сайте фестиваля leto.mos.ru/teatralnyy-festival-pod-otkrytym-nebom/

Адрес Северного речного вокзала: Ленинградское шоссе, 51. Пешком от метро «Речной вокзал» около 10 минут. До этого метро можно доехать на 400-м автобусе или доехать на e41 до «Ховрино», а оттуда две остановки на метро. На территории речного вокзала есть платная парковка по 300-380 рублей в час.

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