Каждый вечер горожан ждут увлекательные встречи, концерт, мастер-класс, лекция, питч-сессия, воркшоп, арт-терапия и много других интересных занятий. Сцена с мягкими сидениями для зрителей установлена на газоне за памятником Шокину. В случае плохой погоды мероприятия перенесут на первый этаж ДК МИЭТ. Программа:
23 июня (понедельник) — День искусства
- 17:30-18:20 Экскурсия в арт-галерею ДК МИЭТ на выставку художника Antonio Lebedef
- 18:30-19:30 Арт-терапия от арт-терапевта Ирины Бородиной
24 июня (вторник) — День знаний
- 17:30-18:20 Лекция «Как собрать команду мечты и разработать свой первый ИИ-продукт». Что делать, если вам хочется создать свое приложение, которое использует возможности искусственного интеллекта для решения социально значимых задач, но вы не умеете или боитесь программировать? В лекции обсудим, что мы называем искусственным интеллектом, какие новые роли и профессиональные задачи появляются с развитием высоких технологий, может ли человек с гуманитарным складом найти себе место в сфере IT и как с нуля создать свой первый ИИ-продукт, если вы просто команда студентов
- 18:30-19:30 Игра-квиз «Мозгобитва». Вопросы будут посвящены истории университета, физике, информационным технологиям и предпринимательству
25 июня (среда) — День ментального здоровья
- 17:30-18:15 Лекция «Эмоциональные потребности» от психолога Ирины Ильяковой. Обсудим 5 групп эмоциональных потребностей и способы их закрытия.
- 18:30-19:15 Медитация «Ветер перемен» от психолога Марины Григорьевой.
26 июня (четверг) — День карьеры и предпринимательства
- 17:30-18:20 Воркшоп от предпринимателя
- 18:30-19:30 Питч-сессия «Стартап пикник». Подробности по ссылке
27 июня (пятница) — День творчества
- 17:30-18:30 Live-концерт от группы On Air Project
- 18:40-:19:30 Открытый микрофон творческих номеров (песни, стихи от гостей). Если вы хотите выступить, укажите это в форме регистрации, организаторы свяжутся с вами.
Необходима предварительная регистрация — здесь.
Программа может дополняться. Уточнить информацию и связаться с организаторами: +7-499-720-87-27
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