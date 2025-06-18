Приглашают специалистов сферы высоких технологий и производства, выпускников технических специальностей и студентов.
В программе:
- знакомство с актуальными вакансиями от лидеров рынка промышленного сектора
- прямые встречи с представителями топовых инновационных компаний
- возможность задать любые вопросы о карьере и профессиональном росте
- экспресс-интервью и договоренность о следующих шагах прямо на месте
- мастер-классы по составлению эффективного резюме.
Обязательно зарегистрируйтесь.
Адрес: улица Конструктора Лукина, 14с1 (площадка «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва»)
25 июня с 10 до 13 часов.
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