«Всё?Ещё! — это команда, которая объединяет энергетику поп-панка с крутыми текстами и зажигательными мелодиями. Рок, панк, поп, фанк — всё это услышите на выступлении группы!» — обещают организаторы

Обещают, что выступление будет интересно для семейной аудитории, возрастное ограничение — 6+. Концерт начинается в 18:30, вход — свободный.

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