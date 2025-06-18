- Спортплощадка у корпуса 138 — футбол (взрослые и дети 10+): вторник, четверг, воскресенье 20:15, суббота 11:15 — фитнес (18+): вторник, четверг, воскресенье в 19:00, суббота в 10:00 Регистрация
- Центральная площадь, у ДК (КЦ) «Зеленоград» — роллер-спорт (18+): среда и воскресенье в 19:00 Регистрация
- Спортплощадка у корпуса 354А — волейбол (взрослые и дети 10+): вторник, четверг, воскресенье 20:15, суббота 11:15 — фитнес (18+): вторник, четверг, воскресенье в 19:00, суббота в 10:00 Регистрация
- Спортплощадка у корпуса 921А (школы 719) — баскетбол (взрослые и дети 10+): вторник, четверг, воскресенье 20:15, суббота 11:15 — фитнес (18+): вторник, четверг, воскресенье в 19:00, суббота в 10:00 Регистрация
- Спортплощадка у корпуса 904 и лесопарк — бег (18+): вторник, среда в 18:30, воскресенье в 11:00 Регистрация
- Спортплощадка у корпуса 1123 — настольный теннис (взрослые и дети 10+): вторник, четверг, воскресенье 20:15, суббота 11:15 — фитнес (18+): вторник, четверг, воскресенье в 19:00, суббота в 10:00 Регистрация
- Спортплощадка у корпуса 1542 — фитнес (18+) и волейбол (10+/18+): — волейбол (взрослые и дети 10+): вторник, четверг, воскресенье 20:15, суббота 11:15 — фитнес (18+): вторник, четверг, воскресенье в 19:00, суббота в 10:00 Регистрация
Занятия по 60 минут, их ведут профессиональные тренеры Мосгорспорта.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости