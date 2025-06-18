Гела Гуралиа, финалист второго сезона «Голоса», выступит в Доме культуры МИЭТ. Концерт пройдет 21 июня.

Организаторы обещают разнообразный репертуар — как известные мировые хиты, так и песни из собственного репертуара исполнителя — и утверждают, что каждый зритель найдёт свою песню по душе.

Гости выступления должны «почувствовать мощную энергетику певца и насладиться завораживающим живым исполнением», которое затрагивает тайные струны души".

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте ДК МИЭТ.