Гела Гуралиа, финалист второго сезона «Голоса», выступит в Доме культуры МИЭТ. Концерт пройдет 21 июня.
Организаторы обещают разнообразный репертуар — как известные мировые хиты, так и песни из собственного репертуара исполнителя — и утверждают, что каждый зритель найдёт свою песню по душе.
Гости выступления должны «почувствовать мощную энергетику певца и насладиться завораживающим живым исполнением», которое затрагивает тайные струны души".
Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте ДК МИЭТ.
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