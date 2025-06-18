Экоцентр «Дом лани» проводит летние мероприятия для детей:
В четверг, 19 июня состоится мастер-класс «Лосиные истории» (5+). Маленькие биологи узнают о жизни лосей и ланей, изучат настоящие рога лося, ламы и северного оленя. Начало — в 15:00, вход — свободный.
В воскресенье, 22 июня — прогулка «Загадки Черного озера» (7+). За час участники экскурсии узнают историю Черного озера, посмотрят на водных птиц, поговорят о флоре и фауне Крюковского лесопарка. Начало — в 10:00, вход — свободный.
Все мероприятия проходят в вольерном комплекс «Дом лани» по адресу Никольский проезд (за домом 2). Подробности по телефону +7-499-735-64-83
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