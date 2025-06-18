18 июня театр «Контакт» представит спектакль на сцене КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Драма «Победить Голиафа», поставленная по пьесе Вальдемараса Микшиса, рассказывает о художнике, который теряет память и попадает в дом для душевнобольных в российской глубинке.
Это история о памяти и забвении, вере и любви, тайне жизни и смерти — а еще об отношении творца с собственным даром. Герои постановки путешествуют между сновидениями и реальностью и ищут ответ на вопрос: возможно ли победить своего Голиафа и остаться человеком?
Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Начало — в 18:30, вход — свободный.
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