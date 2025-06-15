Что можно принести?
- Сухие и влажные корма для собак и кошек (включая паучи)
- Лакомства для животных
- Лекарства и средства ухода (по согласованию с организаторами)
19 июня (четверг), с 18 до 20 часов, площадь Юности (напротив «Электрона»).
Собранную помощь направят в приют для бездомных животных фонда «Ника».
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