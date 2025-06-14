В программе:
- русские народные песни
- традиционные русские игры и забавы
- чай из русского самовара на дровах с угощениями
- общение с единомышленниками и соседями
- макеты оружия
- аквагрим.
Начало: 15 июня (воскресенье) в 12:00
Адрес: Голубое, Тверецкий пр-д 16А (Дом причта и центр помощи семье и детям)
Организатор: Русская община Зеленограда
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости