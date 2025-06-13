Это одна из самых популярных пьес Шекспира, где три мира — афинские аристократы, цари волшебного леса и комические ремесленники — сталкиваются в истории о любви, ревности и волшебстве. Эта культовая постановка — яркий пример фирменного стиля Globe: минимум декораций, максимум энергии, живой контакт с залом, блестящие актёрские работы.

Публику ждёт почти три часа блистательной игры, музыки и настоящей театральной магии. Актёры сами создают все эффекты, превращая сцену в сказочный лес, где любовь теряется и снова находится. Особое удовольствие — сцены с актёрами-любителями, готовящими пьесу «Пирам и Фисба»: к финалу зал буквально рыдает от смеха.

«Сон в летнюю ночь» — идеальный повод познакомиться с театром Globe. Даже если вы не знаток Шекспира, вы погрузитесь в мир, где любовь сильнее чар, а магия — это искренние чувства.