Московский исторический фестиваль «Времена и эпохи» проходит с 11 по 15 июня. Одной из его площадок стал «Крымский замок» в 16-м микрорайоне.
Площадка открыта с 11:00 до 21:00 — и каждый час стартует новый мастер-класс. В них взрослые и дети старше 6 лет смогут познакомиться с особенностями живописи начала XX века и попробовать свои силы в жанре «Баталистика».
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
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