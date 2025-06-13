Площадка открыта с 11:00 до 21:00 — и каждый час стартует новый мастер-класс. В них взрослые и дети старше 6 лет смогут познакомиться с особенностями живописи начала XX века и попробовать свои силы в жанре «Баталистика».

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.