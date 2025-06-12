Сейчас ФК «Зеленоград» занимает второе место в турнирной таблице дивизиона «А» чемпионата Москвы. Завтра команде предстоит матч с главным соперником в борьбе за чемпионство — клубом «Гермес». Команда появилась только в этом году, но сразу набрала ход и пока не потеряла ни одного очка.