Сейчас ФК «Зеленоград» занимает второе место в турнирной таблице дивизиона «А» чемпионата Москвы. Завтра команде предстоит матч с главным соперником в борьбе за чемпионство — клубом «Гермес». Команда появилась только в этом году, но сразу набрала ход и пока не потеряла ни одного очка.
«Мы верим в победу нашей команды, но ей нужна наша поддержка! Зовите друзей, знакомых, родственников и приходите сами! Давайте заполним трибуны до отказа и станем 12-м игроком для клуба, представляющего наш родной город!», — призывает сообщество болельщиков ФК «Зеленоград».
Игра пройдёт на стадионе «Ангстрем»
- 13 июня (пятница)
- Начало в 18:30
- Вход свободный
- Адрес: Озерная аллея, 3
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