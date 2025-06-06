На свежем воздухе можно поиграть в петанк, гольф, огромный боулинг, дартс, шашки и лего. В деревянном шале множество настольных игр, дженга. Рядом — фотозона.
Трижды в день проводят «Веселые старты» — в 14:00, 16:30 и 19:00.
В одном из крытых шатров оборудован кинотеатр с мягкими пуфами, VR-аттракцион, настольный футбол, аэрохоккей. В другом — проводят лектории по выходным.
Все развлечения работают ежедневно в рамках проекта «Лето в Москве» с понедельника по четверг — с 12:00 до 20:00, пятница — с 12:00 до 22:00, суббота и воскресенье — с 10:00 до 22:00.
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