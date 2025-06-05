8 июня на экране кинотеатра в «Зеленопарке» покажут один из самых музыкальных балетов XX века. Постановка, где весь балет Венской оперы танцует Баха — буквально.

Швейцарский хореограф Хайнц Шпёрли создал хореографический аналог знаменитого цикла Иоганна Себастьяна Баха — 30 вариаций, 30 танцевальных миниатюр: дуэты, трио, ансамбли и соло. Всё — строго в ритме, настроении и структуре музыки. Бессюжетный неоклассический балет становится сценой для флирта, дружбы, одиночества, обиды, восторга — всей палитры человеческих чувств, выраженных в движении.

Хореография Шпёрли — точная, сдержанная, отточенная, без трюков и позёрства. Здесь танец — язык, равный по выразительности самой музыке. Пианист Уильям Юн исполняет Баха прямо на сцене. А визуальная строгость (35 танцовщиков в цветных трико и минималистичный свет) подчёркивает главное: движение как отражение звука.

Этот балет — не для отвлечённого созерцания. Он требует внимания, вовлечения, погружения. Но именно поэтому его стоит увидеть.

8 июня (воскресенье), 15:00, кинотеатр в Зеленопарке, билеты по 700 рублей на сайте проекта «Театр в кино».