Приглашаем на теплый и уютный маркет Зеленограда. Вас ждут изделия локальных брендов: от предметов декора и украшений до цветочных композиций и картин. Всё что хочется видеть на себе и у себя! Обещают музыкальное сопровождение, теплые встречи и вечерний розыгрыш подарков.

В воскресенье 8 июня, начало в 14:00, корпус 159.

Партнеры маркета: