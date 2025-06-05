Приглашаем на теплый и уютный маркет Зеленограда. Вас ждут изделия локальных брендов: от предметов декора и украшений до цветочных композиций и картин. Всё что хочется видеть на себе и у себя! Обещают музыкальное сопровождение, теплые встречи и вечерний розыгрыш подарков.
В воскресенье 8 июня, начало в 14:00, корпус 159.
Партнеры маркета:
- Мерч от издания «Зеленоград.ру»: шопперы, стикерпаки, обложки для паспорта и открытки с характерными зеленоградскими фразами и известными местами Зеленограда в исполнении локальных художников.
- Лучший культурный бар ДК41
- Интернет магазин крафтовых подарков MS HOME aromadecor: авторские подарки на любой повод
- Сообщество для творческих людей Artclub_com
- Теплица с комнатными растениями AV FLEUR
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