Стол для игры установлен на первом этаже гастрономического центра. «У нас 8 шайб, играть можно вдвоём или парами — как захочется», — рассказали промоутеры Максим и Данила. Возможность поиграть в шаффлборд будет доступна всё лето, до 15 июня — бесплатно с 15:00 до 21:00. Затем игра станет платной.

12 июня состоится турнир — победитель станет обладателем звания первого чемпиона Зеленограда по шаффлборду и получит приз — пять тысяч рублей. Стоимость участия — 250 рублей, регистрация на сайте.