7 июня с 12 до 16 на летней веранде кафе «Маршрут» в корпусе 438 («1000 мелочей») будут встречаться с цветочными единомышленниками, обмениваться растениями и аксессуарами.
Для обмена вы можете принести любые здоровые домашние и садовые растения, черенки, семена, клубни, луковицы, а также грунты, мытые горшки и кашпо, удобрения, макраме, книги о цветоводстве.
Для участия необходимо приобрести электронный билет за 300 рублей, чтобы покрыть организационные расходы. Купить билет и узнать детали — на странице мероприятия.
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