Орлов — голос российской глубинки, выросший в Якутии. Его корни и личный опыт формируют основу материала: настоящего, узнаваемого и по-настоящему смешного. Он начал свой путь с открытых микрофонов в родном городе, где позже основал «Северный Stand-Up Клуб». Сегодня Сергей — один из самых популярных стендаперов в стране, с тысячами поклонников по всей России.

Новая программа «Переходный возраст» — это взросление, перемены, абсурд повседневности и юмор, в котором каждый найдет себя.

Большой сольный концерт Сергея Орлова пройдет 6 июля в Культурном центре «Зеленоград» (18+). Билеты уже в продаже на сайте КЦ — от 2 до 9 тысяч рублей.