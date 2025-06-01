Орлов — голос российской глубинки, выросший в Якутии. Его корни и личный опыт формируют основу материала: настоящего, узнаваемого и по-настоящему смешного. Он начал свой путь с открытых микрофонов в родном городе, где позже основал «Северный Stand-Up Клуб». Сегодня Сергей — один из самых популярных стендаперов в стране, с тысячами поклонников по всей России.
Новая программа «Переходный возраст» — это взросление, перемены, абсурд повседневности и юмор, в котором каждый найдет себя.
Большой сольный концерт Сергея Орлова пройдет 6 июля в Культурном центре «Зеленоград» (18+). Билеты уже в продаже на сайте КЦ — от 2 до 9 тысяч рублей.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама