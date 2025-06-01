«Гаражка» — событие, которое объединит детскую ярмарку, выставку локальных брендов и насыщенную программу для всей семьи. Начало мероприятия запланировано на 14:00, площадкой станет ресторан «Никольский» (корпус 532).

В ярмарке примут участие более 150 детей, которые представят свои товары и активности. Среди них — игрушки, книги, одежда, украшения, фигурки, предметы интерьера, поделки, выращенные растения и даже изделия, напечатанные на 3D-принтере. Некоторые участники подготовят собственную выпечку, лимонады и сладости. Также будут представлены развлечения: аквагрим, временные татуировки, фокусы, мини-лотереи и игровые конкурсы.

Гостей фестиваля ждёт маркет локальных мастеров и брендов с авторскими изделиями для дома и семьи: украшениями, текстилем, игрушками, декором, флорариумами и многим другим. Все изделия можно будет приобрести, а также пообщаться с создателями лично.

В течение дня будут проходить мастер-классы, творческие занятия и интерактивные программы для детей разных возрастов. В программе — кулинарные занятия, художественные и ремесленные мастер-классы, мини-квесты, обучающие активности, танцевальные и театральные выступления.

«Гаражка» обещает стать событием, где дети могут раскрыть свои таланты, а взрослые — приятно провести время с семьёй, поддержать местных производителей и найти что-то интересное для себя.