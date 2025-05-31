Наборы наклеек, шопперы, носки, открытки, обложки для паспорта с зеленоградской тематикой и уникальными принтами ждут вас с 10 до 20 часов на веранде фудмола «Станция» на Крюковской площади (улица Панфилова, дом 11). Вся прибыль от продажи идёт на работу редакции «Зеленоград.ру».
А ещё на «Встрече» товары мастеров ручной работы из Зеленограда и других городов: ароматы для дома, косметику, парфюм, украшения, керамику, аксессуары для взрослых и детей, изделия из кожи и дерева, игрушки, декор для дома, текстиль, чай и сладости.
В развлекательной программе маркета:
- летняя фотозона
- роспись хной «Мехенди»
- мастер классы для взрослых и детей по акриловой живописи (c 10:00 до 15:00) и окрашиванию футболок в стиле «Тай Дай» (c 16:00 до 20:00)
- бесплатные мини-уроки для всех желающих по игре на фортепиано
- всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры «Станции»
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