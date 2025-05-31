А ещё на «Встрече» товары мастеров ручной работы из Зеленограда и других городов: ароматы для дома, косметику, парфюм, украшения, керамику, аксессуары для взрослых и детей, изделия из кожи и дерева, игрушки, декор для дома, текстиль, чай и сладости.

В развлекательной программе маркета: