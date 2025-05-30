В 16-м микрорайоне на фестивальной площадке посетителей ждут мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, лекции и выступления на сцене, а, главное, разнообразие рыбных деликатесов.

Здесь можно попробовать осьминога и аргентинские креветки на шпажке — по 350 рублей, стейк из форели — 450, мидии на шпажке — 250, жареную корюшку — 200, кальмара на гриле — 300. Все блюда повар готовит при вас.

«Попробовали осьминогов, которых до этого никогда не любили, но здесь они действительно вкусные. Ждём мастер-классы. Очень классно, что вообще придумывают такие фестивали. И ребёнку весело. Будем следить за программой, придём ещё», — рассказала Наталья.

Ещё в палатках можно приобрести картофель фри, сладкую кукурузу — 200 рублей, картофельные дольки — 250, бургер — 400, хот-дог — 300, сырные палочки и наггетсы — по 250, пончики — 180 (3 шт) и 300 (5 шт). Также есть сладости, мороженое и напитки.

Регулярно для гостей проводятся мастер-классы и развлекательная программа. Сегодня зрители учились готовить тартар из тунца с креветочными чипсами, в 16:00 повар покажет, как сделать риет на гренке из багета с яблоком. В 18:00 состоится танцевальный мастер-класс.

Фестиваль работает с 11:00 до 21:00 и продлится до 8 июня. С афишей можно ознакомиться на сайте russpass.ru, выбрав площадку в 16-м микрорайоне.